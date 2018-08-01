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09:11 (мск), источник: СуперОмск

В мэрии Омска рассказали о судьбе сгоревшей композиции «Флоры»

В администрации города сообщили о судьбе одной из ключевых композиций омской выставки «Флора», которая загорелась 31 июля.

Источник: РИА "Новости"

Комментарий от мэрии появился под постом о происшествии в паблике «ЧП Омск». Как оказалось, пожар возник из-за сварочных работ. К открытию «Флоры» цветочную композицию обязуются полностью восстановить.

«В связи с проведением сварочных работ произошло возгорание части конструкции. Огонь был оперативно локализован, сама клумба не пострадала, повреждения будут устранены компанией “Яблонька-групп”. К открытию выставки экспозиция будет полностью восстановлена», — сообщили в омской мэрии.

Как ранее сообщал «СуперОмск», цветочная композиция в Выставочном сквере Омска загорелась 31 июля примерно в 15:40. По данным МЧС по Омской области, на место происшествия выезжали 10 спасателей на двух машинах. Пожар удалось ликвидировать за несколько минут.

Напомним, ежегодная выставка «Флора» открывается 3 августа в 13 часов.

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