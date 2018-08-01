Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
СМИ: 48-летняя Наоми Кэмпбелл станет мамой
За что бьют в Турции российских туристов
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
На Украине развесили баннеры, высмеивающие отдыхающих в Крыму
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Малиновская обнажилась на снимке - фото
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Подольскую без макияжа приняли за подростка
Самомассаж: как подготовить лицо к вечеринке (видео)
Банды ветеранов Донбасса грабят фермеров: власти не против - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
09:14 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе из пневматики расстреляли автобус с пассажирами

Дорожные войны в Уфе продолжаются. Накануне вечером, 31 июля под обстрел попал пассажирский автобус, в котором в момент стрельбы находились люди.

Источник: ГТРК Башкортостан

Инцидент произошел в районе «Универмага «Уфа».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, неизвестные обстреляли автобус из пневматики. В этот момент в салоне находилось около четырех пассажиров. Известно, что автобус принадлежал компании «Яндекс.автобусы».

Все новости региона
 Друг погибшего известного актера рассказал о врачебной ошибке
Убийство туристов в Грузии: шокирующие подробности
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
В ЦАР рассказали о напавших на российских журналистов
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Арестованы сотрудники управления ФСБ, разрабатывавшие ФСИН
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Самозанятых выведут из-под действия трудового кодекса
Названы самые «больные» регионы России
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь