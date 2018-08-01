В Уфе из пневматики расстреляли автобус с пассажирами
Дорожные войны в Уфе продолжаются. Накануне вечером, 31 июля под обстрел попал пассажирский автобус, в котором в момент стрельбы находились люди.
Дорожные войны в Уфе продолжаются. Накануне вечером, 31 июля под обстрел попал пассажирский автобус, в котором в момент стрельбы находились люди.
Инцидент произошел в районе «Универмага «Уфа».
Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, неизвестные обстреляли автобус из пневматики. В этот момент в салоне находилось около четырех пассажиров. Известно, что автобус принадлежал компании «Яндекс.автобусы».