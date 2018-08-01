Дорожники нашли в кювете под Лесосибирском машину с погибшим водителем
Скорее всего, мужчина вылетел с дороги на повороте.
Скорее всего, мужчина вылетел с дороги на повороте.
Рабочие, которые занимаются ремонтом дорожного полотна на трассе под Лесосибирском, заметили в кювете искореженный автомобиль. Подойдя поближе, они увидели, что в машине находится мужчина, который не подает признаков жизни. Дорожники вызвали полицейских, медиков и спасателей.
Специалисты выяснили, что водитель к приезду врачей уже был мертв.
В ГИБДД журналистам рассказали, что ДТП произошло 31 июля. По предварительным данным, 68-летний водитель Nissan Almera на большой скорости не справился с управлением машины в районе Абалаковского перевала. Он не вошел в поворот и автомобиль вылетела в кювет.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель был трезв.