Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФСБ пришла с обысками к «президенту СССР»
Водитель сменил пол, чтобы меньше платить за страховку
В Сети разгорелся скандал вокруг детей Аршавина и Барановской
Черное море очистят от жилья
Похудевшая Маша Малиновская смутила фанатов снимком топлес
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе
«Барселона» проиграла «Роме», Малком отметился голом
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки
Зачем надо знать, сколько зарабатывает твой мужчина
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
10:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Дорожники нашли в кювете под Лесосибирском машину с погибшим водителем

Скорее всего, мужчина вылетел с дороги на повороте.

Рабочие, которые занимаются ремонтом дорожного полотна на трассе под Лесосибирском, заметили в кювете искореженный автомобиль. Подойдя поближе, они увидели, что в машине находится мужчина, который не подает признаков жизни. Дорожники вызвали полицейских, медиков и спасателей.

Специалисты выяснили, что водитель к приезду врачей уже был мертв.

В ГИБДД журналистам рассказали, что ДТП произошло 31 июля. По предварительным данным, 68-летний водитель Nissan Almera на большой скорости не справился с управлением машины в районе Абалаковского перевала. Он не вошел в поворот и автомобиль вылетела в кювет.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель был трезв.

Все новости региона
Красноярца осудили за финансирование террористов
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
В ЦАР рассказали о напавших на российских журналистов
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
«Союзмультфильм» заключил с Успенским по «Простоквашино»
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
В Тольятти засекли «внедорожный» Renault Logan Ожидается, что любопытную новинку покажут уже через месяц — на августовском Московском автосалоне
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Шведы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Александр Малинин показал редкое фото с внучкой Певец проводит лето на курорте Форте-деи-Марми с 5-летней Арианной.  
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь