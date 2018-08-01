На озере Чебаркуль перевернулся водный мотоцикл — погибла школьница

На озере Чебаркуль (Челябинская область) 15-летняя школьница погибла в результате происшествия на воде — водный мотоцикл, на котором каталась девочка, перевернулся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел вечером 31 июля. Известно, что школьница каталась с мужчиной, который смог выбраться из воды. Девочка утонула. По предварительным данным, на месте, где перевернулось транспортное средство, проходит сильное подводное течение.