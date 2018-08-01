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09:34 (мск), источник: dostup1.ru

На озере Чебаркуль перевернулся водный мотоцикл — погибла школьница

Водитель мотоцикла смог выбраться, а 15-летняя девочка утонула.

На озере Чебаркуль (Челябинская область) 15-летняя школьница погибла в результате происшествия на воде — водный мотоцикл, на котором каталась девочка, перевернулся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел вечером 31 июля. Известно, что школьница каталась с мужчиной, который смог выбраться из воды. Девочка утонула. По предварительным данным, на месте, где перевернулось транспортное средство, проходит сильное подводное течение.

Спасатели продолжают поиски тела школьницы. По словам очевидцев, подросток передвигался на водном мотоцикле без спасательного жилета.

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