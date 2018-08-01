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09:36 (мск), источник: СуперОмск

Директора омского интерната обвиняют в начислении премий самому себе

В Омске будут судить руководителя одного из омских учреждений социального обслуживания за присвоение денежных средств.

В хищении денег с использованием служебного положения обвиняют директора АСУСО «Омский психоневрологический интернат». Как уточнили в региональной прокуратуре, с января по апрель 2016 года директор издавал приказы о поощрении самого себя премией.

По версии обвинения, руководитель мотивировал начисление ежемесячных премий в 5 тысяч рублей самому себе тем, что выполнял особо важные и сложные задания. Однако полномочий премировать себя без распоряжений регионального Минтруда у директора не было.

Таким образом, руководителю удалось присвоить себе 20 тысяч рублей, как утверждают в надзорном органе, однако он их добровольно возместил в ходе следствия. Уголовное дело будут рассматривать в Ленинском суде.

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