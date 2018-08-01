В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в аварии с микроавтобусом погибли шесть человек
В ночь на среду, 1 августа, в Ростовской области произошло страшное дорожное происшествие, в котором погибли шесть человек.
В ночь на среду, 1 августа, в Ростовской области произошло страшное дорожное происшествие, в котором погибли шесть человек.
Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, авария случилась в Чертковском районе на трассе М-4 «Дон».
— 48-летний водитель «КамАза» с прицепом ехал в сторону
В результате происшествия шесть человек, находившихся в микроавтобусе, погибли. Двое пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в ближайшую районную больницу.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка по факту случившегося.