В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в аварии с микроавтобусом погибли шесть человек

Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, авария случилась в Чертковском районе на трассе М-4 «Дон».

— 48-летний водитель «КамАза» с прицепом ехал в сторону Ростова-на-Дону, — сообщают подробности в ведомстве. — По предварительным данным, из-за технической неисправности — лопнул тосольный патрубок, большегруз съехал на обочину. Однако в том же направлении ехал микроавтобус «Фольксваген Транспортер». По предварительным данным, водитель транспортного средства даже не успел сориентироваться и столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате происшествия шесть человек, находившихся в микроавтобусе, погибли. Двое пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в ближайшую районную больницу.