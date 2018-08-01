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09:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в аварии с микроавтобусом погибли шесть человек

В ночь на среду, 1 августа, в Ростовской области произошло страшное дорожное происшествие, в котором погибли шесть человек.

Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, авария случилась в Чертковском районе на трассе М-4 «Дон».

— 48-летний водитель «КамАза» с прицепом ехал в сторону Ростова-на-Дону, — сообщают подробности в ведомстве. — По предварительным данным, из-за технической неисправности — лопнул тосольный патрубок, большегруз съехал на обочину. Однако в том же направлении ехал микроавтобус «Фольксваген Транспортер». По предварительным данным, водитель транспортного средства даже не успел сориентироваться и столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате происшествия шесть человек, находившихся в микроавтобусе, погибли. Двое пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в ближайшую районную больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка по факту случившегося.

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