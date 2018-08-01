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09:26 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде затопило улицу Генерала Павлова

В Калининграде затопило улицу Генерала Павлова. Фотографии и видео последствий непогоды прислал читатель «Клопс».

6
фотографий
6
фотографий

Проезжую часть затопило после дождя, который прошёл рано утром 1 августа. Припаркованные у домов на улице Генерала Павлова машины оказались в воде до середины колёс. Затопило также и пешеходные дорожки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Днём ранее ливень накрыл посёлок Приморье Светлогорского района. Там вместе с дождём на жителей обрушился град размером в крупную фасоль.

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