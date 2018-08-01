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10:26 (мск), источник: Sputnik

Полиция арестовала узбекистанца, который облизал москвичку в лифте

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Правоохранители арестовали подозреваемого в домогательствах к девушке в лифте жилого дома, передает Агентство городских новостей «Москва».

Вечером 29 июля в полицию обратилась 29-летняя москвичка. Девушка сообщила, что в своем доме поднималась в лифте вместе с незнакомым мужчиной.

«Во время движения незнакомец начал облизывать руки и плечи девушки, тереться об нее, трогать за живот и бедра. Заявительница оттолкнула мужчину и вышла на 16 этаже, где расположена ее квартира, а неизвестный поехал выше. Сразу после случившегося гражданка вызвала полицию», — пояснил источник агентства.

Прибывшие оперативники задержали мужчину, на которого указала девушка. Им оказался 35-летний гражданин Узбекистана. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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