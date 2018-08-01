Волгоградка пошла под суд за взятку судебному приставу

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, в конце февраля женщине назначили 50 часов обязательных работ в качестве административного наказания за неуплату алиментов на содержание собственных дочерей, воспитываемых родственниками. Однако дамочка решила, что обязательные работы для нее не обязательны, и игнорировала решение суда. 28 июня ее вновь вызвали судебные приставы, потребовали объяснений и составили протокол за уклонение от исполнения административного наказания.