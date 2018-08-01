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13:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградка пошла под суд за взятку судебному приставу

38-летняя волгоградка может получить судимость за покушение на дачу взятки судебному приставу. Женщина категорически отказывалась платить алименты на своих дочерей.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, в конце февраля женщине назначили 50 часов обязательных работ в качестве административного наказания за неуплату алиментов на содержание собственных дочерей, воспитываемых родственниками. Однако дамочка решила, что обязательные работы для нее не обязательны, и игнорировала решение суда. 28 июня ее вновь вызвали судебные приставы, потребовали объяснений и составили протокол за уклонение от исполнения административного наказания.

На что женщина предложила приставу «договориться» и положила на стол госслужащему 12 тысяч рублей. Однако пристав отказалась от денег и сообщила о попытке подкупа руководству.

Взяткодателя задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД № 7 Кировского района Волгограда. Сейчас уголовное дело в отношении женщины уже передано в суд для рассмотрения по существу.

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