В Хабаровске после пластической операции скончалась женщина

«Следствием установлено, что в июле 2018 года женщина перенесла операцию по маммопластике в одном из медицинских учреждений в Хабаровске. Поскольку самочувствие женщины ухудшилось, она была переведена в реанимацию, где на третьи сутки после операции скончалась», — говорится в сообщении.