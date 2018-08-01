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09:52 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске после пластической операции скончалась женщина

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки после пластической операции в Хабаровске, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки после пластической операции в Хабаровске, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

«Следствием установлено, что в июле 2018 года женщина перенесла операцию по маммопластике в одном из медицинских учреждений в Хабаровске. Поскольку самочувствие женщины ухудшилось, она была переведена в реанимацию, где на третьи сутки после операции скончалась», — говорится в сообщении.

Назначен ряд экспертиз, изъяты медицинские документы. Следователи дадут оценку действиям врачей. Дело находится на контроле руководства следственного управления. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

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