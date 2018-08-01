Две сутенерши продавали услуги девочек-подростков в Хабаровске
Одну из женщин уже осудили, вторая пока ждет приговора.
Одну из женщин уже осудили, вторая пока ждет приговора.
В Хабаровске суд рассмотрел дело 27-летней сутенерши, которая занималась криминальным бизнесом вместе со знакомой. Под их началом работали две несовершеннолетние девочки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Следствие установило, что в начале сентября к подсудимой обратилась ее приятельница, которая предложила создать фирму
По информации прокуратуры, когда девушки решили выйти из бизнеса, фигурантка стала угрожать им насилием.
О подпольном бизнесе правоохранители узнали в конце сентября 2017 года, тогда же было возбуждено уголовное дело. Во время следствия женщины дали признательные показания.
«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 27-летней женщины, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “в” части 2 статьи 241 УК (организация занятия проституцией) и частью 3 статьи 240 (вовлечение в занятие проституцией)», — рассказали в следственном управлении.
Подсудимая получила два года и три месяца колонии общего режима. Сейчас суд рассматривает уголовное дело в отношении второй женщины — организатора фирмы.