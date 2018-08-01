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10:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Разряды молнии могли стать причиной двух пожаров в Брестской области

Сгорели хозпостройки, никто не пострадал.

Источник: mchs.gov.by

Оба пожара случились 31 июля, но в разных районах области.

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Первый звонок поступил спасателям из деревни Заневичи Пружанского района. После грозы загорелся сарай рядом с домом 81-летней местной жительницы. Огонь уничтожил кровлю постройки, повредил стены и имущество, которое там хранилось.

Следующий пожар произощел в деревне Тышковичи Ивановсского района около 23 часов. Здесь тоже вспыхнул сарай, который принадлежит 93-летнему сельчанину.

Причины пожаров устанавливаются.

— Рассматриваемая версия в обоих случаях — грозовой разряд молнии, — дополняют в МЧС.

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