Разряды молнии могли стать причиной двух пожаров в Брестской области

Источник: mchs.gov.by

Оба пожара случились 31 июля, но в разных районах области.

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Первый звонок поступил спасателям из деревни Заневичи Пружанского района. После грозы загорелся сарай рядом с домом 81-летней местной жительницы. Огонь уничтожил кровлю постройки, повредил стены и имущество, которое там хранилось.

Следующий пожар произощел в деревне Тышковичи Ивановсского района около 23 часов. Здесь тоже вспыхнул сарай, который принадлежит 93-летнему сельчанину.

Причины пожаров устанавливаются.