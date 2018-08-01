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09:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на улице Российской разлилась горячая вода

Коммунальная авария в Уфе произошла 1 августа. На улице Российской разлилась горячая вода. Как сообщили специалисты, причиной утечки стало повреждение на сетях горячего водоснабжения.

«На месте работают специалисты “БашРТС”. Ситуация находится на контроле», — сообщили коммунальщики.

Автомобилистам советуют на данном участке (около дома № 149/1) быть внимательнее.

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