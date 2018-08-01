В Уфе на улице Российской разлилась горячая вода
Коммунальная авария в Уфе произошла 1 августа. На улице Российской разлилась горячая вода. Как сообщили специалисты, причиной утечки стало повреждение на сетях горячего водоснабжения.
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Коммунальная авария в Уфе произошла 1 августа. На улице Российской разлилась горячая вода. Как сообщили специалисты, причиной утечки стало повреждение на сетях горячего водоснабжения.
«На месте работают специалисты “БашРТС”. Ситуация находится на контроле», — сообщили коммунальщики.
Автомобилистам советуют на данном участке (около дома № 149/1) быть внимательнее.