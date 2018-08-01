Челнинская школьница впала в кому после падения на заброшенной стройке
(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Челнинская школьница впала в кому после падения на заброшенной стройке, сообщили «Челнинские известия».
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(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Челнинская школьница впала в кому после падения на заброшенной стройке, сообщили «Челнинские известия».
Инцидент произошел во вторник вечером в недостроенном здании 61-го комплекса у рынка «Алан».
По данным издания, 15-летняя девушка упала с высоты второго этажа. Девочку доставили в реанимацию в состоянии комы и многочисленными травмами.