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10:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Челнинская школьница впала в кому после падения на заброшенной стройке

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Челнинская школьница впала в кому после падения на заброшенной стройке, сообщили «Челнинские известия».

Инцидент произошел во вторник вечером в недостроенном здании 61-го комплекса у рынка «Алан».

По данным издания, 15-летняя девушка упала с высоты второго этажа. Девочку доставили в реанимацию в состоянии комы и многочисленными травмами.

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