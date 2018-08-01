Красноярский край: площадь лесных пожаров превышает 940 тыс. га
Оперативный штаб Рослесхоза поручил усилить контроль за лесопожарной обстановкой в Красноярском крае.
Оперативный штаб Рослесхоза поручил усилить контроль за лесопожарной обстановкой в Красноярском крае.
В Красноярском крае 1 августа действуют 134 лесных пожара на площади 943,6 тыс. га, в том числе 18 возгораний на площади 21,9 тыс. га в авиационной и наземной зонах. Остальные пожары зарегистрированы в зоне контроля в Эвенкийском,
Как сообщили ИА REGNUM в региональном минлесхозе, по предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли
Напомним, согласно законодательству, власти имеют право не тушить пожары в зоне контроля, ссылаясь на то, что они не не несут угрозы населённым пунктам и объектам экономики. Также комиссия, принимающая решение о нетушении, ссылается на то, что затраты на ликвидацию пожаров в зоне контроля превысят ущерб, который они могут нанести.
В лесах региона с 22 июня действует режим ЧС, однако власти традиционно утверждают, что «ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем».
Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Авиалесоохране, оперативный штаб Рослесхоза поручил региональным лесным ведомствам Красноярского края и Иркутской области усилить контроль за лесопожарной обстановкой и повысить оперативность реагирования на лесные пожары.
В Иркутской области, по данным ведомства, 1 августа (по состоянию на 00:00 по московскому времени) был зарегистрирован один пожар на площади 1,26 тыс. га.