Красноярский край: площадь лесных пожаров превышает 940 тыс. га

Источник: ИА REGNUM

В Красноярском крае 1 августа действуют 134 лесных пожара на площади 943,6 тыс. га, в том числе 18 возгораний на площади 21,9 тыс. га в авиационной и наземной зонах. Остальные пожары зарегистрированы в зоне контроля в Эвенкийском, Северо-Енисейском, Енисейском, Туруханском районах.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минлесхозе, по предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз. Огнеборцы продолжают тушить возгорание на территории заповедника «Тунгусский», площадь которого на сегодняшний день составляет 24,7 тыс. га.

По информации профильного министерства, в Красноярском крае за прошедшие сутки потушили 10 лесных пожаров на площади 5,08 тыс. га, в том числе три очага — в зоне контроля. В тушении были задействованы более 579 человек, около 25 единиц техники, 13 воздушных судов.

Напомним, согласно законодательству, власти имеют право не тушить пожары в зоне контроля, ссылаясь на то, что они не не несут угрозы населённым пунктам и объектам экономики. Также комиссия, принимающая решение о нетушении, ссылается на то, что затраты на ликвидацию пожаров в зоне контроля превысят ущерб, который они могут нанести.

В лесах региона с 22 июня действует режим ЧС, однако власти традиционно утверждают, что «ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем».

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Авиалесоохране, оперативный штаб Рослесхоза поручил региональным лесным ведомствам Красноярского края и Иркутской области усилить контроль за лесопожарной обстановкой и повысить оперативность реагирования на лесные пожары.