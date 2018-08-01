Югу Приморья угрожают пожары из-за слишком большой жары
В субботу должны пройти дожди, которые уменьшат класс пожарной опасности.
В субботу должны пройти дожди, которые уменьшат класс пожарной опасности.
Приморский гидрометцентр предупреждает 1 августа, в среду, о повышении до высокого класса пожарной опасности в южных районах края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. Меньше всего повезло Партизанскому району.
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Также синоптики отмечают, что высокая трава и густая листва снижают риск возникновения пожара, однако основная угроза исходит от высокой температуры воздуха.
4 августа должны пройти дожди, которые снова уменьшат класс пожарной опасности на юге Приморья.