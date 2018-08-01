Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Детали смертельной драки россиянина и украинца в Турции - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Светлана Иванова рассекретила пол второго ребенка
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
На Украине развесили баннеры, высмеивающие отдыхающих в Крыму
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король "заигрался" - СМИ
Судзиловская появилась на пляже в открытом бикини
Календарь стрижек и ухода за волосами на август 2018 года
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне отдыхают в Сен-Тропе
Банды ветеранов Донбасса грабят фермеров: власти не против - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Черное море очистят от жилья
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
09:38 (мск), источник: VLADNEWS

Югу Приморья угрожают пожары из-за слишком большой жары

В субботу должны пройти дожди, которые уменьшат класс пожарной опасности.

Источник: VLADNEWS

Приморский гидрометцентр предупреждает 1 августа, в среду, о повышении до высокого класса пожарной опасности в южных районах края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. Меньше всего повезло Партизанскому району.

«В период 1—3 августа местами в южных районах Приморского края ожидается четвертый высокий класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям. Сейчас по краю местами проходят дожди, где-то они снижают пожарную опасность. Но вот Партизанский район, например, они обошли стороной, там сейчас наиболее сложная ситуация. А там где дожди уже прошли, класс опасности снова растёт», — сказали в Примгидромете.

Также синоптики отмечают, что высокая трава и густая листва снижают риск возникновения пожара, однако основная угроза исходит от высокой температуры воздуха.

4 августа должны пройти дожди, которые снова уменьшат класс пожарной опасности на юге Приморья.

Все новости региона
 Сбербанк рассказал о планах по развитию Приморского края ...
Югу Приморья угрожают пожары из-за слишком большой жары ...
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
В ЦАР рассказали о напавших на российских журналистов
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Арестованы сотрудники управления ФСБ, разрабатывавшие ФСИН
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Самозанятых выведут из-под действия трудового кодекса
Названы самые «больные» регионы России
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь