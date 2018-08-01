Югу Приморья угрожают пожары из-за слишком большой жары ...

Приморский гидрометцентр предупреждает 1 августа, в среду, о повышении до высокого класса пожарной опасности в южных районах края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. Меньше всего повезло Партизанскому району.

«В период 1—3 августа местами в южных районах Приморского края ожидается четвертый высокий класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям. Сейчас по краю местами проходят дожди, где-то они снижают пожарную опасность. Но вот Партизанский район, например, они обошли стороной, там сейчас наиболее сложная ситуация. А там где дожди уже прошли, класс опасности снова растёт», — сказали в Примгидромете.