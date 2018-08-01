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16:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

СКР завел дело по факту убийства ростовского режиссера и его коллег в ЦАР

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства в Центральноафриканской Республике ростовского режиссера Александра Расторгуева, оператора Кирилла Радченко и журналиста Орхана Джемаля.

Как сообщает пресс-служба СКР, дело возбуждено по ст.105 УК РФ (убийство).

«В рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, в том числе направлены запросы о правовой помощи. Кроме того, Следственный комитет готов оказать помощь правоохранителям Центральноафриканской Республики в расследовании особо тяжкого преступления, совершенного в отношении журналистов», — говорится в сообщении.

Согласно информации МИД РФ, три человека, имевших при себе журналистские документы на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, были убиты недалеко от города Сибю в Центральноафриканской Республике 30 июля.

Посольство России в ЦАР не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов.

В настоящее время сотрудники российской дипмиссии выясняют обстоятельства гибели журналистов. Решается вопрос об отправке тел убитых в РФ.

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