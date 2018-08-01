СКР завел дело по факту убийства ростовского режиссера и его коллег в ЦАР

Как сообщает пресс-служба СКР, дело возбуждено по ст.105 УК РФ (убийство).

«В рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, в том числе направлены запросы о правовой помощи. Кроме того, Следственный комитет готов оказать помощь правоохранителям Центральноафриканской Республики в расследовании особо тяжкого преступления, совершенного в отношении журналистов», — говорится в сообщении.

Согласно информации МИД РФ, три человека, имевших при себе журналистские документы на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, были убиты недалеко от города Сибю в Центральноафриканской Республике 30 июля.

Посольство России в ЦАР не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов.