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09:39 (мск), источник: РИА Крым

На востоке Крыма после ДТП загорелась машина

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Автомобиль загорелся после ДТП в Ленинском районе полуострова, пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла накануне вечером в селе Семеновка. 66-летний водитель не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным препятствием.

«В районе базы отдыха “Райская гавань” в результате наезда на препятствие произошло возгорание автомобиля Lada Priora», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Площадь пожара составила 4 кв м. В течение получаса пожар был ликвидирован.

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