На востоке Крыма после ДТП загорелась машина
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Автомобиль загорелся после ДТП в Ленинском районе полуострова, пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым рассказали в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Автомобиль загорелся после ДТП в Ленинском районе полуострова, пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым рассказали в
Авария произошла накануне вечером в селе Семеновка. 66-летний водитель не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным препятствием.
«В районе базы отдыха “Райская гавань” в результате наезда на препятствие произошло возгорание автомобиля Lada Priora», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Площадь пожара составила 4 кв м. В течение получаса пожар был ликвидирован.