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10:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

После выпавшего града размером с грецкий орех в Ленинградском районе Кубани сохраняется режим ЧС

Град размером около 20 миллиметров в диаметре — размером с перепелиное яйцо или грецкий орех — прошел вечером в понедельник, 30 июля.

Пострадал 361 гектар сельхозугодий, на которых росли подсолнечник, кукуруза, овощи и яблони. Частично разрушены крыши 44 домов. По словам местных властей, для ремонта потребуется порядка 800 листов шифера.

Режим чрезвычайной ситуации в Ленинградском районе ввели 31 июля с полудня. Он до сих пор действует, рассказали «России. Кубань» в пресс-службе администрации района.

Пострадали от стихии жилые дома в хуторе Восточном Ленинградского сельского поселения и в поселке Бичевом Восточного сельского поселения. Крыши 40 домов частично разрушены градом.

Сейчас на местах работает комиссия по оценке ущерба. Стартовали восстановительные работы.

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