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10:35 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье семейную пару унесло течением на надувном матрасе

На помощь мужчине и женщине пришли спасатели.

Семейную пару унесло течением, когда они плыли по реке на надувном матрасе. Вернуться на берег самостоятельно муж и жена не могли.

Супруги отдыхали на берегу реки Сылва в районе посёлка Троица со своими тремя детьми. Один из надувных матрасов, который семья принесла с собой на пляж, унесло течением. Муж и жена решили достать его из воды. Чтобы добраться до него — сели на второй матрас. Однако их стало быстро уносить течением. Когда дети потеряли родителей из виду, то попросили взрослых, отдыхавших на берегу, позвонить спасателям. На помощь семейной паре приехали сотрудники краевой службы спасения. Они выяснили, что за короткое время пару унесло за два километра от места, где они отдыхали.

«Когда спасатели до них доплыли, увидели, что муж и жена находились примерно в 10−15 метрах от другого берега. Вернуться к месту отдыха самостоятельно мужчина и женщина не могли, так как им было трудно бороться с течением, — рассказали в краевой службе спасения. — Несмотря на то, что погода был тёплой, течение и ветры сделали своё дело. Матрас был одноместным, поэтому находиться там вдвоём было неудобно. К тому же вода довольно прохладная и если бы кто-то из них упал в реку, то могли начаться судороги. Неизвестно чем всё могло закончиться».

Спасатели отвезли пару на берег, к детям. Медицинская помощь мужу и жене не понадобилась.

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