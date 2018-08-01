Татарстанская таможня задержала три подозрительных Кубка FIFA

Уже со знакомого адреса в Гонконге в адрес трех россиян — жителей Краснодара, Иркутска и Бежецка, что находится в Тверской области, пришли посылки. В каждой — копии кубков, подлинник которых вручили французской сборной по футболу в июле в Москве.

Кубки внимательно осмотрели, и нашли в них признаки контрафактности. В посылках были изделия золотистого цвета, представляющие собой две человеческие фигуры, поддерживающие на поднятых руках земной шар. Рельефная надпись «FIFA WORLD CUP» находится на этих кубках в нижней части приза.

Про все находки ведомство незамедлительно проинформировало представителя Международной федерации футбольных ассоциаций. В ближайшее время там примут решение, а пока Кубки задержаны. Если FIFA признает их контрафактными, то они отправятся назад, в Гонконг.

СПРАВКА «КП-Казань»

Всего в течение июля татарстанские таможенники выявили тринадцать Кубков FIFA с признаками контрафактности.