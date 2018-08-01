Татарстанская таможня задержала три подозрительных Кубка FIFA
Очередные посылки с кубками FIFA были обнаружены во время досмотра корреспонденции на Казанском почтовом таможенном посту Татарстанской таможни.
Очередные посылки с кубками FIFA были обнаружены во время досмотра корреспонденции на Казанском почтовом таможенном посту Татарстанской таможни.
Уже со знакомого адреса в Гонконге в адрес трех россиян — жителей Краснодара, Иркутска и Бежецка, что находится в Тверской области, пришли посылки. В каждой — копии кубков, подлинник которых вручили французской сборной по футболу в июле в Москве.
Кубки внимательно осмотрели, и нашли в них признаки контрафактности. В посылках были изделия золотистого цвета, представляющие собой две человеческие фигуры, поддерживающие на поднятых руках земной шар. Рельефная надпись «FIFA WORLD CUP» находится на этих кубках в нижней части приза.
Про все находки ведомство незамедлительно проинформировало представителя Международной федерации футбольных ассоциаций. В ближайшее время там примут решение, а пока Кубки задержаны. Если FIFA признает их контрафактными, то они отправятся назад, в Гонконг.
СПРАВКА «КП-Казань»
Всего в течение июля татарстанские таможенники выявили тринадцать Кубков FIFA с признаками контрафактности.
Пять из них правообладатель уже признал контрафактными.