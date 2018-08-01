Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся конфликт
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
«Солнышко»: Татьяна Навка показала утренние фото 3-летней дочки
Черное море очистят от жилья
Похудевшая Маша Малиновская смутила фанатов снимком топлес
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
«Анжи» может сняться с РПЛ после 1 тура. У клуба снова нет денег
МЮ победил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов в США
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки
Зачем надо знать, сколько зарабатывает твой мужчина
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов
Черное море очистят от жилья
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
10:46 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре будут судить за мошенничество сотрудницу вуза

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении 54-летней сотрудницы одного из кубанских университетов.

По версии следствия, жительница Краснодара, занимая руководящий пост в вузе, получила дополнительное финансирование в виде субсидии по реализации образовательной программы. Используя свое служебное положение, она заключила договор с одной из организаций, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выполнив часть условий проведения мероприятий, предусмотренных программой, подозреваемая похитила более 2 млн рублей, выделенных в качестве субсидии.

Предварительное расследование завершено. Материалы уголовного дела направили в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Все новости региона
 В ФК «Сочи» перешел центральный защитник Иван Миладинович
Кубанский след на чемпионате мира по футболу
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
В ЦАР рассказали о напавших на российских журналистов
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
«Союзмультфильм» заключил с Успенским по «Простоквашино»
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
В Тольятти засекли «внедорожный» Renault Logan Ожидается, что любопытную новинку покажут уже через месяц — на августовском Московском автосалоне
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Александр Малинин показал редкое фото с внучкой Певец проводит лето на курорте Форте-деи-Марми с 5-летней Арианной.  
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь