В Краснодаре будут судить за мошенничество сотрудницу вуза
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении 54-летней сотрудницы одного из кубанских университетов.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении 54-летней сотрудницы одного из кубанских университетов.
По версии следствия, жительница Краснодара, занимая руководящий пост в вузе, получила дополнительное финансирование в виде субсидии по реализации образовательной программы. Используя свое служебное положение, она заключила договор с одной из организаций, сообщили
Выполнив часть условий проведения мероприятий, предусмотренных программой, подозреваемая похитила более 2 млн рублей, выделенных в качестве субсидии.
Предварительное расследование завершено. Материалы уголовного дела направили в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.