В Краснодаре будут судить за мошенничество сотрудницу вуза

По версии следствия, жительница Краснодара, занимая руководящий пост в вузе, получила дополнительное финансирование в виде субсидии по реализации образовательной программы. Используя свое служебное положение, она заключила договор с одной из организаций, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.