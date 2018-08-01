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10:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми оцепили вокзал Пермь-II

В полиции пояснили, что сейчас в городе проходят учения силовиков.

Вокзал Пермь-II оцепили в Перми.

В Пермском линейном отделении МВД России на транспорте рассказали, что сейчас в трёх районах Перми проходят учения силовых структур. С этим и связано оцепление.

«Учения запланированы примерно до 14.00. Возможно, продлятся и дольше, так что оцепление около вокзала будет появляться, — пояснили в ведомстве. — На работе вокзала учения не отражаются. Он работает в штатном режиме. Поезда отправляются и прибывают по расписанию».

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