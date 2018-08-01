Пропавшего в Волгодонске пенсионера нашли мертвым
Пропавшего в Волгодонске 78-летнего Виктора Никонова нашли мертвым.
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Пропавшего в Волгодонске 78-летнего Виктора Никонова нашли мертвым.
Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», вечером 26 июля мужчина 1940 года рождения вышел из дома на улице Энтузиастов и пропал.
В поисках дезориентированного и нуждавшегося в медицинской помощи горожанина были задействованы волонтеры и правоохранители.
1 августа стало известно об обнаружении тела пенсионера.