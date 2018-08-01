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10:55 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму спасли четверых заблудившихся туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Четверых туристов спасли в крымских горах в минувшие сутки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Один из случаев произошел в Симферопольском районе полуострова. В районе Ангарского перевала заблудилась женщина, самостоятельно выйти из леса она не смогла, и на помощь ей направились сотрудники поисково-спасательного отряда. Спасатели оперативно нашли 51-летнюю туристку, в медицинской помощи она не нуждалась.

Еще один инцидент произошел в районе Алушты — на горе Аю-Даг заблудились трое человек.

«С пострадавшими была установлена телефонная связь. Спасатели выяснили, что они спустились по хребту Аю-Даг на дикий пляж и не могут самостоятельно подняться обратно», — рассказали в МЧС.

Спасатели приняли решение эвакуировать пострадавших через акваторию. Они вышли в море на моторной лодке, обнаружили пострадавших и подняли их на борт. На катере туристов переправили в поселок Партенит, медпомощь им также не понадобилась.

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