В Крыму спасли четверых заблудившихся туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Четверых туристов спасли в крымских горах в минувшие сутки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Четверых туристов спасли в крымских горах в минувшие сутки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в
Один из случаев произошел в Симферопольском районе полуострова. В районе Ангарского перевала заблудилась женщина, самостоятельно выйти из леса она не смогла, и на помощь ей направились сотрудники
Еще один инцидент произошел в районе Алушты — на горе
«С пострадавшими была установлена телефонная связь. Спасатели выяснили, что они спустились по хребту
Спасатели приняли решение эвакуировать пострадавших через акваторию. Они вышли в море на моторной лодке, обнаружили пострадавших и подняли их на борт. На катере туристов переправили в поселок Партенит, медпомощь им также не понадобилась.