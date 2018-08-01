В Крыму спасли четверых заблудившихся туристов

Один из случаев произошел в Симферопольском районе полуострова. В районе Ангарского перевала заблудилась женщина, самостоятельно выйти из леса она не смогла, и на помощь ей направились сотрудники поисково-спасательного отряда. Спасатели оперативно нашли 51-летнюю туристку, в медицинской помощи она не нуждалась.

Еще один инцидент произошел в районе Алушты — на горе Аю-Даг заблудились трое человек.

«С пострадавшими была установлена телефонная связь. Спасатели выяснили, что они спустились по хребту Аю-Даг на дикий пляж и не могут самостоятельно подняться обратно», — рассказали в МЧС.