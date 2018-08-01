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10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом «Приора» улетела в кювет: трое в больнице

Страшная авария произошла поздним вечером 31 июля на московской трассе в Иловлинском районе Волгоградской области.

«Лада Приора», за рулем которой был 25-летний парень, летела в сторону Волгограда. Но мужчина не учел, что на дороге идет ремонт. Около половины десятого вечера на 892 километре трассы Р-22 «Каспий» он съехал на правую обочину и не смог справиться с автомобилем. Машину отбросило в сторону, затем она перелетела через дорожное полотно и перевернулась. «Приору» сильно помяло. Но водителю и находившимся в салоне удалось выжить.

По предварительным данным, «Приору» сначала отбросило на заниженный участок проезжей части, а потом машина вылетела в левый кювет.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке, в итоге на больничной койке оказались трое — водитель «Приоры» и его пассажиры 44 и 29 лет.

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