Под Волгоградом «Приора» улетела в кювет: трое в больнице
Страшная авария произошла поздним вечером 31 июля на московской трассе в Иловлинском районе Волгоградской области.
Страшная авария произошла поздним вечером 31 июля на московской трассе в Иловлинском районе Волгоградской области.
«Лада Приора», за рулем которой был 25-летний парень, летела в сторону Волгограда. Но мужчина не учел, что на дороге идет ремонт. Около половины десятого вечера на 892 километре трассы Р-22 «Каспий» он съехал на правую обочину и не смог справиться с автомобилем. Машину отбросило в сторону, затем она перелетела через дорожное полотно и перевернулась. «Приору» сильно помяло. Но водителю и находившимся в салоне удалось выжить.
По предварительным данным, «Приору» сначала отбросило на заниженный участок проезжей части, а потом машина вылетела в левый кювет.
Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке, в итоге на больничной койке оказались трое — водитель «Приоры» и его пассажиры 44 и 29 лет.