Под Волгоградом «Приора» улетела в кювет: трое в больнице

«Лада Приора», за рулем которой был 25-летний парень, летела в сторону Волгограда. Но мужчина не учел, что на дороге идет ремонт. Около половины десятого вечера на 892 километре трассы Р-22 «Каспий» он съехал на правую обочину и не смог справиться с автомобилем. Машину отбросило в сторону, затем она перелетела через дорожное полотно и перевернулась. «Приору» сильно помяло. Но водителю и находившимся в салоне удалось выжить.