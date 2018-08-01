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10:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Четыре человека попали в больницу после жуткого ДТП у ТЦ «Фантастика»

Они все получили тяжелые травмы.

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода столкнулись две иномарки и «Газель». Пострадали несколько человек. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло вчера, 31 июля 2018 года, в 13:00 на улице Родионова около торгового центра «Фантастика». Водитель «Газели» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и въехал в «Тойоту», а затем в «Хендай». По словам очевидцев аварии, удар был настолько сильный, что у «Газели» отлетела дверь, через которую пассажиры попадают в салон.

В результате пострадали четыре человека: водитель и пассажир «Газели», а также водитель и пассажир «Тойоты». Их всех госпитализировали с места происшествия с тяжелыми травмами. Сейчас они находятся в больнице имени Семашко.

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