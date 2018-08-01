Сегодня вынесут приговор 6-ти организаторам коррупционной схемы в кишиневских клиниках
Мера предварительного пресечения для фигурантов дела о коррупции в столичных медучреждениях, будет избрана сегодня. Прокуроры требуют 30 суток ареста.
Мера предварительного пресечения для фигурантов дела о коррупции в столичных медучреждениях, будет избрана сегодня. Прокуроры требуют 30 суток ареста.
Обвинение 6-ти сотрудникам Республиканского диагностического центра и некоторых частных клиник, было предъявлено накануне. Среди задержанных- заведующий отделением радиологии и компьютерной томографии Сильвиу Кондрю. По информации следователей, именно через это отделение и вымогали деньги у пациентов Диагностического центра. При обысках у Кондрю нашли 270 тысяч евро, примерно 68 тысяч долларов и более 215 тысяч леев. В кабинетах остальных причастных — еще почти 20 тысяч леев. Вся изъятая сумма эквивалентна, почти 7-ми миллионам леев.
Задержано было 7 сотрудников медучреждений, однако один из них признал свою вину и сотрудничает со следствием. Накануне его освобожиди
Их обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Если вина будет доказана, медикам грозит до 10-ти лет тюрьмы и 400 тысяч леев штрафа.