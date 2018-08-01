Сегодня вынесут приговор 6-ти организаторам коррупционной схемы в кишиневских клиниках

Обвинение 6-ти сотрудникам Республиканского диагностического центра и некоторых частных клиник, было предъявлено накануне. Среди задержанных- заведующий отделением радиологии и компьютерной томографии Сильвиу Кондрю. По информации следователей, именно через это отделение и вымогали деньги у пациентов Диагностического центра. При обысках у Кондрю нашли 270 тысяч евро, примерно 68 тысяч долларов и более 215 тысяч леев. В кабинетах остальных причастных — еще почти 20 тысяч леев. Вся изъятая сумма эквивалентна, почти 7-ми миллионам леев.