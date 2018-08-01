Главу магнитогорского управления ПФР привели в суд в наручниках

Источник: Комсомольская правда

Начальника управления ПФР в Магнитогорске Любовь Штейн задержали на рабочем месте 31 июля. А сегодня, 1 августа, ее привезли в суд. Чиновнице избирают меру пресечения: СИЗО, домашний арест или подписка о невыезде.

Напомним, главу магнитогорского управления пенсионного фонда России подозревают по двум уголовным статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки». В Следственном управлении СКР по Челябинской области пока не раскрывают детали. Известно лишь, что сопровождение по уголовному делу ведут оперативники ФСБ.