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11:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Главу магнитогорского управления ПФР привели в суд в наручниках

Чиновнице, подозреваемой в коррупции, избирают меру пресечения.

Источник: Комсомольская правда

Начальника управления ПФР в Магнитогорске Любовь Штейн задержали на рабочем месте 31 июля. А сегодня, 1 августа, ее привезли в суд. Чиновнице избирают меру пресечения: СИЗО, домашний арест или подписка о невыезде.

Напомним, главу магнитогорского управления пенсионного фонда России подозревают по двум уголовным статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки». В Следственном управлении СКР по Челябинской области пока не раскрывают детали. Известно лишь, что сопровождение по уголовному делу ведут оперативники ФСБ.

— Любовь Штейн привели в суд в наручниках. Выглядит подавленно. Конвоиры попросили журналистов закрыть их лица на фотографиях, — передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск из зала суда.

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