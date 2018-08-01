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11:14 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярца осудили на 5,5 лет за финансирование терроризма

Обвиняемый свою вину не признал.

Источник: AP 2018

28-летнего жителя Красноярска осудили за финансирование терроризма, рассказали в краевой прокуратуре.

Дальневосточным окружным судом установлено, что обвиняемый в октябре 2016 года через платежный терминал перевел деньги на электронный кошелек. Счет кошелька использовался для сбора денег на деятельность международной террористической организации.

В ходе расследования и суда мужчина свою вину не признал. Суд назначил ему наказание — 5,5 лет в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

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