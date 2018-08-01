В Воронежской области мотоциклист насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку на «зебре»

Источник: РИА "Воронеж"

Водитель мотоцикла Irbis — 27-летний парень — насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Павловске. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил старший следователь следственного отделения МВД России по Павловскому району Роман Беспамятнов в среду, 1 августа.

ДТП случилось на проспекте Революции около 20:00 вторника, 31 июля. Мотоцикл без госномеров наехал на пенсионерку, переходившую проспект по зебре. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Водитель получил перелом предплечья.

В отношении мотоциклиста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Павловчанину грозит до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос о заключении его под стражу.