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11:47 (мск), источник: Комсомольская правда

«Сливала в банк чужие персональные данные»: экс-главу управления ПФР в Магнитогорске отправили под домашний арест

По версии следствия, Любовь Штейн заставляла уборщицу нянчиться с внуком и получила взятку от коммерсантов.

Начальника управления Пенсионного фонда России в Магнитогорске Любовь Штейн задержали 31 июля. В тот же день ее уволили с работы. А сегодня, 1 августа, суд постановил: отправить под домашний арест на время следствия до 17 сентября.

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Любовь Штейн на заседании была в наручниках.

— Она выглядела подавленно. Сказала, что вину признает частично. Просила не отправлять ее в СИЗО по состоянию здоровья, — сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск из зала суда.

52-летнюю Любовь Штейн обвиняют по двум уголовным статьям — «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». По версии следствия, она отправляла уборщицу в рабочее время сидеть с ее маленьким внуком. За это выписывала сотруднице премию.

Следователи также утверждают, что Штейн получила взятку 60 тыс. руб. от банка. Взамен она якобы слила персональные данные магнитогорцев из базы Пенсионного фонда. Судя по всему, чтобы потом горожанам звонили из банка и предлагали кредиты. В суде озвучили еще одну деталь: взятку для Штейн перечисляли на расчетный счет ее дочери.

Только за взятку экс-чиновнице грозит до восьми лет лишения свободы. Но учитывая ее чистую репутацию и возраст, ей вряд ли светит колония. Скорее всего, будет штраф — до двух миллионов рублей.

Штейн возглавила магнитогорское управление ПФР три года назад. А в прошлом году получила звание «Юрист года».

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