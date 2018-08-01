В отделе полиции № 5 города Омска задержали опера

Как выяснил «СуперОмск» в УМВД по Омской области, оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 5 УМВД России по Омску задержали при покушении на сбыт наркотических средств. Во время досмотра у него дома и в автомобиле правоохранители обнаружили вещество синтетического происхождения.

В полиции «СуперОмску» сообщили, что полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей. Руководство МВД назначило служебную проверку, в результате которых полицейского уволят из органов внутренних дел, а руководителей ждет дисциплинарное наказание. Кроме того, как узнал «СуперОмск», уже возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков. Полицейскому грозит наказание в качестве лишения свободы от 10 до 20 лет.