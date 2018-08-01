Неизвестные украли короны Карла IX и его жены из собора в Швеции

Источник: AP 2018

«Мы связались с полицией и сообщили, что что-то было похищено из собора», — приводит газета слова очевидца произошедшего Тома Роуэлла. «Кража вещей из святого и исторического здания — низкий поступок», — подчеркнул он.

Читайте также Как выглядят сокровища Марии-Антуанетты, выставленные на аукцион

В свою очередь, сотрудница собора Катарина Фрод назвала случившееся «огромной потерей для собора как в культурном, так и в финансовом смысле».

Стражи порядка проводят масштабную операцию, чтобы как можно быстрее найти воров, однако пока что полиции не удалось установить их местонахождение.

По словам представителя полиции Томаса Агневика, точную стоимость украденных из собора драгоценностей оценить невозможно. «Очень сложно установить цену этих вещей, они уникальны», — отметил он.