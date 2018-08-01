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11:41 (мск), источник: Интерфакс

Неизвестные украли короны Карла IX и его жены из собора в Швеции

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Воры вынесли короны короля Швеции Карла IX и его супруги, а также королевскую державу из собора в шведском городе Стренгнес к северу от Стокгольма, сообщает в среду британская газета The Guardian.

Источник: AP 2018

«Мы связались с полицией и сообщили, что что-то было похищено из собора», — приводит газета слова очевидца произошедшего Тома Роуэлла. «Кража вещей из святого и исторического здания — низкий поступок», — подчеркнул он.

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В свою очередь, сотрудница собора Катарина Фрод назвала случившееся «огромной потерей для собора как в культурном, так и в финансовом смысле».

Стражи порядка проводят масштабную операцию, чтобы как можно быстрее найти воров, однако пока что полиции не удалось установить их местонахождение.

По словам представителя полиции Томаса Агневика, точную стоимость украденных из собора драгоценностей оценить невозможно. «Очень сложно установить цену этих вещей, они уникальны», — отметил он.

Карл IX из династии Васа стал королем Швеции в 1604 году. В 1611 году разразился конфликт между Швецией и Данией, который стал неожиданностью для Карла IX и привел к его кончине в том же году. Шведский король был погребен в соборе Стренгнеса.

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