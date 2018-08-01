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12:04 (мск), источник: "Российская газета"

На западе Иркутской области произошло землетрясение

В Иркутской области недалеко от границы с Красноярским краем зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,1. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Источник: AP 2018

Эпицентр землетрясения находился в 80 километрах от поселка Участок Яга.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64. Разрушений зданий и сооружений толчки за собой не повлекли.

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