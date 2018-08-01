На западе Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области недалеко от границы с Красноярским краем зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,1. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на
В Иркутской области недалеко от границы с Красноярским краем зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,1. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на
Эпицентр землетрясения находился в 80 километрах от поселка Участок Яга.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64. Разрушений зданий и сооружений толчки за собой не повлекли.