Десятки гектаров сельхозугодий затопили прошедшие ливни
Затопленные подворья и плантации оставили за собой на севере и юге страны прошедшие накануне ливни.
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Затопленные подворья и плантации оставили за собой на севере и юге страны прошедшие накануне ливни.
В селе Чобаны Глодянского района размыло девять километров дороги. В Окницком и Каларашском районах уничтожены десятки гектаров сельхозугодий.
Пострадавшим нередко требовалась помощь спасателей. В селе
Ущерб, нанесенный ливнями, подсчитают территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По данным гидрометеослужбы, в ближайшие дни дожди прекратятся.