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11:48 (мск), источник: Publika.md

Десятки гектаров сельхозугодий затопили прошедшие ливни

Затопленные подворья и плантации оставили за собой на севере и юге страны прошедшие накануне ливни.

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В селе Чобаны Глодянского района размыло девять километров дороги. В Окницком и Каларашском районах уничтожены десятки гектаров сельхозугодий.

Пострадавшим нередко требовалась помощь спасателей. В селе Вадул-луй-Исак выкачали воду в одном их хозяйств, а затем возвели ограждение для защиты от потоков воды. В Кагульском районе очистили дорогу от ила, грязи и щебенки.

Ущерб, нанесенный ливнями, подсчитают территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По данным гидрометеослужбы, в ближайшие дни дожди прекратятся.

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