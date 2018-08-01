Десятки гектаров сельхозугодий затопили прошедшие ливни

В селе Чобаны Глодянского района размыло девять километров дороги. В Окницком и Каларашском районах уничтожены десятки гектаров сельхозугодий.

Пострадавшим нередко требовалась помощь спасателей. В селе Вадул-луй-Исак выкачали воду в одном их хозяйств, а затем возвели ограждение для защиты от потоков воды. В Кагульском районе очистили дорогу от ила, грязи и щебенки.