Власти ЦАР обвинили в убийстве российских журналистов повстанцев «Селека»

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«Трое россиян с журналистскими удостоверениями были убиты 30 июля примерно в 19:24 по местному времени (21:24 мск) в 24 км от населенного пункта Сибю на шоссе, ведущем в Декоа. Их тела были обнаружены утром во вторник сотрудниками Миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНЮСКА) в нескольких километрах к северу от Сибю. Власти считают, что убийство могло быть делом рук повстанцев “Селека”. Тела убитых были доставлены 31 июля сотрудниками МИНЮСКА в Банги», — сообщили в эфире радиостанции (цитата по ТАСС).

Накануне стало известно о гибели российского журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Они были убиты в ЦАР, куда приехали снимать документальный фильм о деятельности частной военной компании «ЧВК Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

«Селека» — мусульманская военизированная организация, действующая в преимущественно христианской ЦАР. В 2013 году боевики свергли правительство и захватили власть в стране. Менее года спустя самопровозглашенный президент Мишель Джотодия договорился покинуть страну, а «Селека» вновь перешла к тактике террора. Для противостояния боевикам христиане и последователи традиционных верований создали группировку «Антибалака» («Антимеч»), которую международные организации обвиняют в применении насилия против мусульманского населения. Сейчас ЦАР находится в состоянии гражданской войны, в которой эти группировки принимают непосредственное участие.