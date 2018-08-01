Мособлсуд признал виновными в бандитизме и убийствах пятерых участников «банды ГТА»

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что полное оглашение приговора займет около недели. В конце суд объявит, какое наказание ждет преступников.

Судья сказала, что фигуранты дела осознавали, что состояли в банде. По ее словам, они также «прошли специальное обучение для циничного и разбойного нападения на граждан».

Членов банды признали виновными в убийствах 17 водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012—2014 годах. Фигурантов дела также обвиняют в двух покушениях, разбоях, незаконном изготовлении оружия и похищении документов.

В мае прокуратура запросила для участников банды Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова пожизненные сроки в колонии особого режима, а также 900 тысяч рублей штрафа. Для Зафарджона Гулямова гособвинение попросило 25 лет колонии строгого режима и 700 тысяч рублей штрафа.

Участники «Банды ГТА» разбрасывали на дороге шипы, чтобы проколоть шины. Когда водители выходили, преступники нападали на них и убивали. Они также забирали ценные вещей убитых. Они действовали только по ночам. .

С 2016 года это дело рассматривает Мособлсуд. В августе 2017 года во время очередного судебного заседания по нему пятеро членов банды попытались сбежать из-под конвоя. Они напали на полицейских в лифте и отобрали у них табельное оружие. Началась перестрелка, в которой троих членов банды убили. Еще один фигурант дела умер в больнице. Также пострадал один конвоир и один сотрудник ОМОНа.