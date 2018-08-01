Прокуратура требует реального срока для экс-директора «КРЭКа»

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Железнодорожного района Красноярска обжаловала приговор бывшему генеральному директору «Красноярской региональной энергетической компании» Василию Кузичеву. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, которое по ст. 73 УК РФ постановили считать условным с испытательным сроком на три года. Прокуратура требует отменить условный срок и назначить реальный — 4 года колонии общего режима.

В ходе следствия было доказано, что бывший руководитель ООО «КРЭК» с 2006 по 2014 годы растратил более трех миллионов рублей на оплату VIP-обслуживания в аэропортах и транспортных услуг в Москве. Он разрешал пользоваться данными услугами лицом, не работающим в компании — своим родственникам и друзьям.

Также Кузичев без согласования выплатил себе премий на сумму 1,35 млн рублей. Кроме этого, вопреки интересам компании за счет оборотных средств подсудимый построил и содержал базу отдыха на берегу Красноярского моря. Он «замаскировал» её под учебно-тренировочный полигон «Даурское». Создание и обслуживание базы обошлось в 108 миллионов рублей.

«Помимо этого, приговором суда установлены факты осуществления предпринимательской деятельности в отсутствие лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с систематическим извлечением дохода в особо крупном размере», — рассказали в прокуратуре.

Также экс-директор допустил эксплуатацию без лицензии взрывопожароопасных объектов — элеткрокотельных в Кодинске и ЗАТО п. Солнечный. Доход от их деятельности превысил 723 миллиона рублей.