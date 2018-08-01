Прокуратура требует реального срока для экс-директора «КРЭКа»
Суд назначил Кузичеву 4 года условно.
Суд назначил Кузичеву 4 года условно.
Прокуратура Железнодорожного района Красноярска обжаловала приговор бывшему генеральному директору «Красноярской региональной энергетической компании» Василию Кузичеву. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, которое по ст. 73 УК РФ постановили считать условным с испытательным сроком на три года. Прокуратура требует отменить условный срок и назначить реальный — 4 года колонии общего режима.
В ходе следствия было доказано, что бывший руководитель ООО «КРЭК» с 2006 по 2014 годы растратил более трех миллионов рублей на оплату
«Помимо этого, приговором суда установлены факты осуществления предпринимательской деятельности в отсутствие лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с систематическим извлечением дохода в особо крупном размере», — рассказали в прокуратуре.
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Против него возбудили три уголовных дела по ч.4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»), ч.1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и п."б ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, с извлечением дохода в особо крупном размере»). Сейчас приговор по делам обжалуется.