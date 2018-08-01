Прокурор потребовал 8 лет заключения для организатора бойни на рок-фестивале в Миассе

Гособвинитель потребовал 8 лет лишения свободы для одного из организаторов массовой драки на рок-фестивале в Миассе в 2010 году, — прения по уголовному делу в отношении Александра Гиря проходят в Челябинском областном суде.

Напомним, по версии следствия, Гирь был в числе тех, кто 29 августа 2010 года организовал массовые беспорядки при проведении рок-фестиваля «Торнадо» на территории детского оздоровительно-образовательного лагеря под Миассом. Гостей фестиваля избивали битами, металлическими прутьями, в них стреляли из травматических пистолетов. Пострадавшими были признаны 39 человек.

«Прокурор попросил суд признать Гиря виновным по части 1 статьи 212 УК РФ — “Организация массовых беспорядков” и пункту “а” части 2 статьи 282 УК РФ — “Возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе” и потребовал назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, просил удовлетворить в заявленном объеме гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму более 3 млн рублей», — сообщила Агентству новостей «Доступ» официальный представитель ЧОС Наталья Прохорова.

Она добавила, что адвокат обвиняемого попросил предоставить дополнительное время на подготовку для выступления в прениях, которое состоится 7 августа.

Напомним, год назад, когда рассмотрение уголовного дела только стартовало, Гирь заявлял о непричастности к погромам на рок-фесте.