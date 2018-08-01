Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Водитель сменил пол, чтобы меньше платить за страховку
Александр Малинин показал редкое фото с внучкой
Черное море очистят от жилья
Рената Литвинова подчеркнула утонченную красоту дочери
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
СМИ: 10-летняя дочь Борисовой о пополнении в семье
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Лепс ударил телеведущую Михееву в эфире
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Водитель сменил пол, чтобы сэкономить на страховке
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
12:09 (мск), источник: dostup1.ru

Прокурор потребовал 8 лет заключения для организатора бойни на рок-фестивале в Миассе

В Челябинском областном суде проходят прения сторон в отношении Александра Гиря, который 6 лет скрывался за границей.

Гособвинитель потребовал 8 лет лишения свободы для одного из организаторов массовой драки на рок-фестивале в Миассе в 2010 году, — прения по уголовному делу в отношении Александра Гиря проходят в Челябинском областном суде.

Напомним, по версии следствия, Гирь был в числе тех, кто 29 августа 2010 года организовал массовые беспорядки при проведении рок-фестиваля «Торнадо» на территории детского оздоровительно-образовательного лагеря под Миассом. Гостей фестиваля избивали битами, металлическими прутьями, в них стреляли из травматических пистолетов. Пострадавшими были признаны 39 человек.

«Прокурор попросил суд признать Гиря виновным по части 1 статьи 212 УК РФ — “Организация массовых беспорядков” и пункту “а” части 2 статьи 282 УК РФ — “Возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе” и потребовал назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, просил удовлетворить в заявленном объеме гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму более 3 млн рублей», — сообщила Агентству новостей «Доступ» официальный представитель ЧОС Наталья Прохорова.

Она добавила, что адвокат обвиняемого попросил предоставить дополнительное время на подготовку для выступления в прениях, которое состоится 7 августа.

Напомним, год назад, когда рассмотрение уголовного дела только стартовало, Гирь заявлял о непричастности к погромам на рок-фесте.

Напомним, в 2012—2014 годах Челябинским областным судом осуждены 12 участников и четверо организаторов беспорядков, им назначено от трех с половиной до шести лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении Гиря было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с тем, что он скрывался в Таиланде. Мужчину задержали в июне 2016 в аэропорту Шереметьево (Москва). По его собственным словам, мужчина вернулся в Россию добровольно «в поисках справедливости».

Все новости региона
 На Южном Урале стали реже подделывать тысячерублевые банкноты
На Южном Урале осудят ОПГ профессиональных «кладовщиков» наркотиков
Минтранс решил отложить строительство самой дорогой трассы в РФ
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Что происходит в ЦАР, где убили российских журналистов
Самозанятых выведут из-под действия Трудового кодекса
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
В Тольятти засекли «внедорожный» Renault Logan Ожидается, что любопытную новинку покажут уже через месяц — на августовском Московском автосалоне
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь