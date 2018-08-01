Прокурор потребовал 8 лет заключения для организатора бойни на рок-фестивале в Миассе
В Челябинском областном суде проходят прения сторон в отношении Александра Гиря, который 6 лет скрывался за границей.
В Челябинском областном суде проходят прения сторон в отношении Александра Гиря, который 6 лет скрывался за границей.
Гособвинитель потребовал 8 лет лишения свободы для одного из организаторов массовой драки на
Напомним, по версии следствия, Гирь был в числе тех, кто 29 августа 2010 года организовал массовые беспорядки при проведении
«Прокурор попросил суд признать Гиря виновным по части 1 статьи 212 УК РФ — “Организация массовых беспорядков” и пункту “а” части 2 статьи 282 УК РФ — “Возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе” и потребовал назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, просил удовлетворить в заявленном объеме гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму более 3 млн рублей», — сообщила Агентству новостей «Доступ» официальный представитель ЧОС Наталья Прохорова.
Она добавила, что адвокат обвиняемого попросил предоставить дополнительное время на подготовку для выступления в прениях, которое состоится 7 августа.
Напомним, год назад, когда рассмотрение уголовного дела только стартовало, Гирь заявлял о непричастности к погромам на
Напомним, в 2012—2014 годах Челябинским областным судом осуждены 12 участников и четверо организаторов беспорядков, им назначено от трех с половиной до шести лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении Гиря было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с тем, что он скрывался в Таиланде. Мужчину задержали в июне 2016 в аэропорту Шереметьево (Москва). По его собственным словам, мужчина вернулся в Россию добровольно «в поисках справедливости».