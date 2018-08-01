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17:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани ночью неизвестные подожгли четыре автомобиля

Пожар начался ночью 1 августа на улице Гагарина в Московском районе столицы Татарстана.

Между двух домов — № 24 и № 26, были припаркованы автомобили. Неизвестные подожгли немецкую иномарку «БМВ», с нее огонь перекинулся на три других автомобиля — «Опель», «КИА» и «Ладу».

На место выезжали пожарные МЧС Татарстана. Им удалось справиться с огнем, но машинам был причинен значительный ущерб.

В этом ЧП пострадали только автомобили, обошлось без человеческих жертв, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Розыском поджигателей или поджигателя будут заниматься правоохранительные органы.

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