В Казани ночью неизвестные подожгли четыре автомобиля
Пожар начался ночью 1 августа на улице Гагарина в Московском районе столицы Татарстана.
Пожар начался ночью 1 августа на улице Гагарина в Московском районе столицы Татарстана.
Между двух домов — № 24 и № 26, были припаркованы автомобили. Неизвестные подожгли немецкую иномарку «БМВ», с нее огонь перекинулся на три других автомобиля — «Опель», «КИА» и «Ладу».
На место выезжали пожарные МЧС Татарстана. Им удалось справиться с огнем, но машинам был причинен значительный ущерб.
В этом ЧП пострадали только автомобили, обошлось без человеческих жертв, сообщили в
Розыском поджигателей или поджигателя будут заниматься правоохранительные органы.