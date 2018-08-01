Самарские приставы предотвратили пожар в суде

Недавно в здании Приволжского окружного военного суда едва не произошел пожар. В одном из кабинетов воспламенилась сплит-система. К счастью, запах дыма вовремя почувствовали судебные приставы, которые несли службу в суде. Они нашли источник запаха — загоревшуюся сплит-систему, обесточили ее и самостоятельно потушили пламя при помощи огнетушителя. Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, благодаря грамотным действиям приставов серьезного пожара удалось избежать.