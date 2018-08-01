Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
Черное море очистят от жилья
Самомассаж: как подготовить лицо к вечеринке (видео)
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Заговор рухнул: Юлия Скрипаль заявила о возвращении в Россию
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного - СМИ
42-летняя экс-жена Сафонова умерла от алкоголизма
«Между местными и приезжими - пропасть»: россиянка о жизни в Перу
«Уходить не хочется»: фото из дома работников IKEA
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Черное море очистят от жилья
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
1010 стран с самым дешевым бензином
11:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарские приставы предотвратили пожар в суде

В одном из кабинетов суда загорелась сплит-система.

Недавно в здании Приволжского окружного военного суда едва не произошел пожар. В одном из кабинетов воспламенилась сплит-система. К счастью, запах дыма вовремя почувствовали судебные приставы, которые несли службу в суде. Они нашли источник запаха — загоревшуюся сплит-систему, обесточили ее и самостоятельно потушили пламя при помощи огнетушителя. Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, благодаря грамотным действиям приставов серьезного пожара удалось избежать.

Напомним, что похожий случай произошел в 2015 году. Возле здания Самарского областного суда неизвестный вылил на припаркованный автомобиль «Тойота» горючую жидкость, поджег его, а затем скрылся. Возгорание вовремя заметил один из приставов. Он также самостоятельно потушил огонь.

Все новости региона
 Иркутяне стояли в очередях, чтобы сдать тест на ВИЧ
Аэрофлот будет чаще летать в Ташкент
Минтранс решил отложить строительство самой дорогой трассы в РФ
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Что происходит в ЦАР, где убили российских журналистов
Самозанятых выведут из-под действия Трудового кодекса
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
В Тольятти засекли «внедорожный» Renault Logan Ожидается, что любопытную новинку покажут уже через месяц — на августовском Московском автосалоне
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь