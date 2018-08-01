Самарские приставы предотвратили пожар в суде
В одном из кабинетов суда загорелась
В одном из кабинетов суда загорелась
Недавно в здании Приволжского окружного военного суда едва не произошел пожар. В одном из кабинетов воспламенилась
Напомним, что похожий случай произошел в 2015 году. Возле здания Самарского областного суда неизвестный вылил на припаркованный автомобиль «Тойота» горючую жидкость, поджег его, а затем скрылся. Возгорание вовремя заметил один из приставов. Он также самостоятельно потушил огонь.