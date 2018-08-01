МИД подтвердил личности погибших в ЦАР российских журналистов

«Вчера вечером была завершена процедура опознания тел погибших, ими оказались три российских гражданина. Были подтверждены те фамилии, которые назывались в прессе (Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.— “Ъ”)», — сказала госпожа Захарова.
По словам представителя МИДа, процедура опознания была осложнена тем, что у погибших россиян не было при себе паспортов.
Ни они, ни люди, которые их туда направляли — какая-то компания или какое-то представительство, не сообщали в МИД РФ, ни нашему посольству в ЦАР ни о целях их поездки, ни вообще о факте их присутствия в ЦАР.
Мария Захарова официальный представитель МИД РФ
По ее словам, журналисты приехали в ЦАР по туристическим визам. Об этом ранее сообщал источник «Ъ».
О гибели Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля стало известно вчера, 31 июля. Они приехали в ЦАР снимать документальный фильм о деятельности частной военной компании «ЧВК Вагнера». Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, тела погибших доставят на родину в ближайшие дни.