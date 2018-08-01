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11:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

МИД подтвердил личности погибших в ЦАР российских журналистов

Завершено опознание погибших в Центральноафриканской Республике (ЦАР) россиян. МИД России подтверждает их личности, заявила представитель ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Вчера вечером была завершена процедура опознания тел погибших, ими оказались три российских гражданина. Были подтверждены те фамилии, которые назывались в прессе (Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.— “Ъ”)», — сказала госпожа Захарова.

По словам представителя МИДа, процедура опознания была осложнена тем, что у погибших россиян не было при себе паспортов.

Ни они, ни люди, которые их туда направляли — какая-то компания или какое-то представительство, не сообщали в МИД РФ, ни нашему посольству в ЦАР ни о целях их поездки, ни вообще о факте их присутствия в ЦАР.
Мария Захарова 
официальный представитель МИД РФ

По ее словам, журналисты приехали в ЦАР по туристическим визам. Об этом ранее сообщал источник «Ъ».

О гибели Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля стало известно вчера, 31 июля. Они приехали в ЦАР снимать документальный фильм о деятельности частной военной компании «ЧВК Вагнера». Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, тела погибших доставят на родину в ближайшие дни.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В Африке убиты российские журналисты».

Трагедия в ЦАР: портрет погибших журналистов
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11:27 (мск)© Ньюстюб
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