МИД подтвердил личности погибших в ЦАР российских журналистов

Ни они, ни люди, которые их туда направляли — какая-то компания или какое-то представительство, не сообщали в МИД РФ, ни нашему посольству в ЦАР ни о целях их поездки, ни вообще о факте их присутствия в ЦАР.

Мария Захарова официальный представитель МИД РФ