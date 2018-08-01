В Петербурге задержали гражданку Узбекистана за сбор денег для боевиков ИГ*

«По версии следствия, обвиняемая с июня 2016 года по октябрь 2017 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, получив от различных лиц, входящих в состав запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство"* денежные средства, которые с целью финансирования и дальнейшего использования для организации деятельности указанной террористической организации переводила со своего личного банковского счета в Турецкую Республику», — говорится в сообщении.