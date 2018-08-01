На севере Волгограда «скорая помощь» сбила пенсионерку

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 10:10. 44-летний водитель «скорой помощи» на шасси микроавтобуса Mercedes ехал по улице Титова. Напротив дома № 36 он сбил 69-летнюю пенсионерку — женщина переходила дорогу в не предназначенном для этого месте, хотя до пешеходного перехода было всего несколько шагов.