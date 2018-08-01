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15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

На севере Волгограда «скорая помощь» сбила пенсионерку

69-летняя пенсионерка попала под колеса кареты скорой помощи. Авария произошла утром вторника, 31 июля, в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 10:10. 44-летний водитель «скорой помощи» на шасси микроавтобуса Mercedes ехал по улице Титова. Напротив дома № 36 он сбил 69-летнюю пенсионерку — женщина переходила дорогу в не предназначенном для этого месте, хотя до пешеходного перехода было всего несколько шагов.

Врачи бригады оказали женщине первую помощь — она получила травмы и ушибы, и вызвали еще одну карету, чтобы коллеги отвезли пострадавшую в больницу.

Добавим, всего в Волгоградской области за сутки произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали девять человек.

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