На севере Волгограда «скорая помощь» сбила пенсионерку
69-летняя пенсионерка попала под колеса кареты скорой помощи. Авария произошла утром вторника, 31 июля, в Краснооктябрьском районе Волгограда.
69-летняя пенсионерка попала под колеса кареты скорой помощи. Авария произошла утром вторника, 31 июля, в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Врачи бригады оказали женщине первую помощь — она получила травмы и ушибы, и вызвали еще одну карету, чтобы коллеги отвезли пострадавшую в больницу.
Добавим, всего в Волгоградской области за сутки произошло семь