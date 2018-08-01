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12:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Чиновники прокомментировали происшествие с тонувшим мальчиком в омском парке

В мэрии заявили: о том, нужно ли ограждение на озере, спросят самих горожан.

ЧП произошло сегодня днем в парке 30-летия ВЛКСМ. Мимо озера, что находится в зеленой зоне, шла пожилая супружеская пара. Пенсионеры услышали плеск и увидели, как в воду погружается ребенок. Мальчик лет семь упал с обрывистого берега и тут же пошел ко дну. 74-летний Ариф Фарзалиев бросился в воду за малышом и вытащил его на берег. Мужчина возмущается:

— В парке много людей с детьми берег крутой и очень скользкий. Почему озеро не огородить хотя бы веревкой?

Инцидент прокомментировали в мэрии.

— Понимаем, что речь идет о падении, но у нас не предусмотрены спасатели, так как, в озере запрещено купаться, — сказал директор муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Константин Лукашевич. — Что касается ограждения, то подумаем нужно ли это делать, спросим у посетителей парка. Ограждения на озерах обычно не ставятся, так же как и в других местах, где запрещено купаться. Для примера можно взять тот же Иртыш. Купаться запрещено, ограждения нет, но люди купаются и несчастные случаи здесь тоже могут быть. Будем спрашивать посетителей нужно ли ограждать от них озеро. Будем смотреть отклик людей в СМИ и соцсетях. Вот сейчас у нас есть небольшое ограждение для лебедей, чтобы они не уходили далеко от озера, так как, в парке гуляют собаки. Люди возмущаются тому, что мы ограждаем птиц, но это делается для их безопасности. Поэтому решение об ограждении всей территории озера должно быть взвешенным, не абсурдным. Надеемся на понимание горожан.

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