В Волгоградской области будут судить отца утонувшего шестилетнего ребенка

По версии следствия, днем 18 мая на реке Кобожа Чагодощенского района 32-летний житель села Покровское, находясь на рыбалке, отпустил своего 6-летнего сына гулять по берегу, после чего лег спать в лодке. Около 16 часов мужчина проснулся и не обнаружил сына на берегу реки. В ходе следственно-оперативных и розыскных мероприятий тело мальчика было обнаружено 20 мая в реке.