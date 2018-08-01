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13:18 (мск), источник: РИА Новости

Погибшие в ЦАР российские журналисты отклонились от маршрута на 23 км

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Погибшие в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) российские журналисты отклонились от намеченного маршрута, сообщил РИА Новости руководитель «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Андрей Коняхин.

Источник: AP 2018

Накануне в ЦАР нашли тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Все трое работали там от «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского. В ЦУР сообщили, что журналисты снимали в республике документальное кино о жизни этой страны. В последний раз они выходили на связь в воскресенье.

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«Они отклонились от намеченного маршрута на 23 километра», — уточнил Коняхин.

Он также рассказал о «настораживающем» поведении водителя съемочной группы.

«Водитель нам достался от миссии ООН, и он есть в базах французских журналистов, которые там работают. <…> Но как-то он странно себя повел, разруливая эту ситуацию, вот и я ребятам сказал: “Как-то он очень странно себя ведет, похоже на наводку”. Они сказали: “Да нет, вроде все нормально”. На следующий день поехали, на полпути их расстреляли, водитель остался жив — неожиданно», — сказал Коняхин агентству.

Ранее в ЦАР заявили, что на россиян напали десять человек, все они говорили по-арабски.

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