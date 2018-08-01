Погибшие в ЦАР российские журналисты отклонились от маршрута на 23 км
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Погибшие в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Погибшие в
Накануне в ЦАР нашли тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Все трое работали там от «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского. В ЦУР сообщили, что журналисты снимали в республике документальное кино о жизни этой страны. В последний раз они выходили на связь в воскресенье.
«Они отклонились от намеченного маршрута на 23 километра», — уточнил Коняхин.
Он также рассказал о «настораживающем» поведении водителя съемочной группы.
«Водитель нам достался от миссии ООН, и он есть в базах французских журналистов, которые там работают. <…> Но
Ранее в ЦАР заявили, что на россиян напали десять человек, все они говорили