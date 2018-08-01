Погибшие в ЦАР российские журналисты отклонились от маршрута на 23 км

Накануне в ЦАР нашли тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Все трое работали там от «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского. В ЦУР сообщили, что журналисты снимали в республике документальное кино о жизни этой страны. В последний раз они выходили на связь в воскресенье.

«Водитель нам достался от миссии ООН, и он есть в базах французских журналистов, которые там работают. <…> Но как-то он странно себя повел, разруливая эту ситуацию, вот и я ребятам сказал: “Как-то он очень странно себя ведет, похоже на наводку”. Они сказали: “Да нет, вроде все нормально”. На следующий день поехали, на полпути их расстреляли, водитель остался жив — неожиданно», — сказал Коняхин агентству.