Прокуратура Иркутской области: осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев не объявлял голодовку в колонии

— После того, как эта информация появилась в СМИ, прокуратура по соблюдению закона в исправительных учреждениях провела проверку, — рассказывает «КП-Иркутск» старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов. — После которой выяснилось, что ни в какой голодовке Заур Дадаев не участвовал. Также, он не обращался ни с какими жалобами и заявлениями. Да, его отправляли в ШИЗО за несколько нарушений, но даже там он не отказывался от пищи. Сейчас он находится в своем отряде.