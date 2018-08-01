Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведева пошла на новое «предательство» - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Мамы Улан-Удэ «поклялись» не рожать больше детей
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Рената Литвинова подчеркнула утонченную красоту дочери
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Заговор рухнул: Юлия Скрипаль заявила о возвращении в Россию
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе
Восемь голов на 170 тысяч: стартовал чемпионат России
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Лепс ударил телеведущую Михееву в эфире
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16Лесные пожары в Греции
13:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура Иркутской области: осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев не объявлял голодовку в колонии

Ранее адвокат Заура Дадаева рассказала, что ее подзащитный отказался от еды 12 дней назад.

Информацию о том, что осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку в иркутской колонии № 3, опровергли в прокуратуре Иркутской области.

— После того, как эта информация появилась в СМИ, прокуратура по соблюдению закона в исправительных учреждениях провела проверку, — рассказывает «КП-Иркутск» старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов. — После которой выяснилось, что ни в какой голодовке Заур Дадаев не участвовал. Также, он не обращался ни с какими жалобами и заявлениями. Да, его отправляли в ШИЗО за несколько нарушений, но даже там он не отказывался от пищи. Сейчас он находится в своем отряде.

Напомни, о голодовке Заура Дадаева и еще нескольких осужденных сообщила его адвокат Роза Магомедова, которая рассказала, что ее подзащитный объявил голодовку еще 12 дней назад. Якобы об этом Дадаев рассказал ей в личном телефонном разговоре.

Все новости региона
 «Роснефть» дорожает на корпоративных новостях
Иркутяне стояли в очередях, чтобы сдать тест на ВИЧ
Россиянам разрешили платить налоги за других людей
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
Неизвестные украли короны Карла IX и его жены из собора в Швеции
Как сложилась судьба самой опасной советской летчицы
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь