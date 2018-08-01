Прокуратура Иркутской области: осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев не объявлял голодовку в колонии
Ранее адвокат Заура Дадаева рассказала, что ее подзащитный отказался от еды 12 дней назад.
Ранее адвокат Заура Дадаева рассказала, что ее подзащитный отказался от еды 12 дней назад.
Информацию о том, что осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку в иркутской колонии № 3, опровергли в прокуратуре Иркутской области.
— После того, как эта информация появилась в СМИ, прокуратура по соблюдению закона в исправительных учреждениях провела проверку, — рассказывает «КП-Иркутск» старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов. — После которой выяснилось, что ни в какой голодовке Заур Дадаев не участвовал. Также, он не обращался ни с какими жалобами и заявлениями. Да, его отправляли в ШИЗО за несколько нарушений, но даже там он не отказывался от пищи. Сейчас он находится в своем отряде.
Напомни, о голодовке Заура Дадаева и еще нескольких осужденных сообщила его адвокат Роза Магомедова, которая рассказала, что ее подзащитный объявил голодовку еще 12 дней назад. Якобы об этом Дадаев рассказал ей в личном телефонном разговоре.