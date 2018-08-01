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12:40 (мск), источник: Новости Перми

Прикамье входит в число лидеров по преступности

Несмотря на то, что за последние полгода количество зарегистрированных преступлений снизилось на 4,9%, Пермский край все еще остается одним из регионов с непростой криминальной обстановкой.

Так, только за прошедший год на территории Прикамья зарегистрировано 20,5 тысяч преступлений. Сейчас, среди всех регионов России Пермский край по уровню преступности находится на 14 месте.

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«Внешне все выглядит достаточно неплохо: снижается общее количество преступлений тяжких, особо тяжких, но мы, правоохранители, знаем, что это не повод для каких-то выводов, позволяющих нам успокоиться, — говорит прокурор Пермского края Андрей Юмшанов. — Несмотря на то, что тенденция положительная, мы по-прежнему в числе лидеров среди регионов Приволжского федерального округа».

Статистика неутешительна: почти половина всех преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. По словам прокурора, эта тема требует отдельного обсуждения. Планируется, что в сентябре вопрос будет поднят на одном из собраний с привлечением правительства и правоохранительных органов. Не только алкогольное, но и наркотическое опьянение — причина неутешительной криминальной обстановки. К слову, за последний год в этой сфере выявлено больше двух тысяч преступлений.

«Если говорить языком элементарных цифр, 2300 человек, наших с вами сограждан, проживающих на территории Пермского края, были привлечены в этом году к адмответственности за употребление наркотических средств», — пояснил Андрей Юмшанов.

Кроме того, за полгода полторы тысячи преступлений совершено в отношении детей, сюда включается и халатное отношение к ребенку со стороны родителей. Так, например, за последнее время уже 17 детей выпали из окон, двое из них при этом погибли.

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