Прикамье входит в число лидеров по преступности
Несмотря на то, что за последние полгода количество зарегистрированных преступлений снизилось на 4,9%, Пермский край все еще остается одним из регионов с непростой криминальной обстановкой.
Несмотря на то, что за последние полгода количество зарегистрированных преступлений снизилось на 4,9%, Пермский край все еще остается одним из регионов с непростой криминальной обстановкой.
Так, только за прошедший год на территории Прикамья зарегистрировано 20,5 тысяч преступлений. Сейчас, среди всех регионов России Пермский край по уровню преступности находится на 14 месте.
«Внешне все выглядит достаточно неплохо: снижается общее количество преступлений тяжких, особо тяжких, но мы, правоохранители, знаем, что это не повод для
Статистика неутешительна: почти половина всех преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. По словам прокурора, эта тема требует отдельного обсуждения. Планируется, что в сентябре вопрос будет поднят на одном из собраний с привлечением правительства и правоохранительных органов. Не только алкогольное, но и наркотическое опьянение — причина неутешительной криминальной обстановки. К слову, за последний год в этой сфере выявлено больше двух тысяч преступлений.
«Если говорить языком элементарных цифр, 2300 человек, наших с вами сограждан, проживающих на территории Пермского края, были привлечены в этом году к адмответственности за употребление наркотических средств», — пояснил Андрей Юмшанов.
Кроме того, за полгода полторы тысячи преступлений совершено в отношении детей, сюда включается и халатное отношение к ребенку со стороны родителей. Так, например, за последнее время уже 17 детей выпали из окон, двое из них при этом погибли.